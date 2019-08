Améliorations des liaisons lacustres - Achat de deux bateaux

Les liaisons entre le canton de Vaud et la France via le Léman vont s'améliorer. Les partenaires ont annoncé jeudi la signature d'une convention de coopération. L'achat de deux nouveaux bateaux est validé.

Une 'nouvelle dynamique': après des critiques récurrentes, les liaisons lacustres entre le canton de Vaud et la France vont se développer considérablement ces prochaines années, indiquent les responsables cantonaux et français dans un communiqué commun.

La convention met en place 'une structure partenariale transfrontalière'. Elle établit également le principe d'une répartition du déficit d'exploitation des lignes lacustres, soit 4 millions de francs par an aujourd'hui, à parts égales entre la France et la Suisse (canton de Vaud et Confédération).

Concrètement, la commande de deux nouveaux bateaux est validée. Le premier, d'une capacité de 700 places, devrait être mis en service en 2022 sur la ligne Lausanne-Evian. Il rejoindra le bateau 'Léman' et ajoutera sept allers-retours quotidiens. La cadence baissera aux heures de pointe de 80 à 45 minutes.

Le deuxième bateau est prévu pour 2023 et sera affecté à la liaison Thonon-Lausanne. Il remplacera le 'Ville de Genève' qui sera affecté à la ligne Nyon-Yvoire.

/ATS