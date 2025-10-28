Amazon annonce la suppression de 14'000 postes

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14'000 postes ...
Amazon annonce la suppression de 14'000 postes

Amazon annonce la suppression de 14'000 postes

Photo: KEYSTONE/AP/GENE J. PUSKAR

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi la suppression de 14'000 postes, sans préciser dans quelle partie du monde mais en parlant d'une 'réduction globale'.

'Les réductions que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité (des) efforts pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux et en réaffectant des ressources', a écrit Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, dans une déclaration publiée sur le site d'Amazon.

'Cela impliquera des réductions dans certains domaines et des recrutements dans d'autres, mais cela se traduira par une réduction globale d'environ 14'000 postes' dans les bureaux d'Amazon, a-t-elle poursuivi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les ventes de Danone en légère hausse au 3e trimestre

Les ventes de Danone en légère hausse au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 08:34

BNP Paribas regonflé par la gestion d'actifs au 3e trimestre

BNP Paribas regonflé par la gestion d'actifs au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 07:41

Novartis a soigné sa copie au troisième trimestre

Novartis a soigné sa copie au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 07:33

Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia, jugée biaisée

Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia, jugée biaisée

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 06:13

Articles les plus lus

Trump assure au Japon que les Etats-Unis sont un allié

Trump assure au Japon que les Etats-Unis sont un allié

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 05:47

Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia, jugée biaisée

Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia, jugée biaisée

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 06:13

Novartis a soigné sa copie au troisième trimestre

Novartis a soigné sa copie au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 07:33

BNP Paribas regonflé par la gestion d'actifs au 3e trimestre

BNP Paribas regonflé par la gestion d'actifs au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 07:41

Eurofighters: Starmer annonce un gros contrat avec la Turquie

Eurofighters: Starmer annonce un gros contrat avec la Turquie

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 18:21

Trump assure au Japon que les Etats-Unis sont un allié

Trump assure au Japon que les Etats-Unis sont un allié

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 05:47

Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia, jugée biaisée

Musk lance Grokipedia pour concurrencer Wikipédia, jugée biaisée

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 06:13

Novartis a soigné sa copie au troisième trimestre

Novartis a soigné sa copie au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 28.10.2025 - 07:33