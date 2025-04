Alstom va investir 150 millions d'euros en France

Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé vendredi un plan d'investissement de 150 millions d'euros (142 millions de francs) en France. Le groupe entend répondre à une demande croissante en trains à très grande vitesse, avec 1000 embauches à la clef en 2025.

Alstom prévoit notamment la création d'une nouvelle ligne d'assemblage dans son usine de Valenciennes Petite-Forêt et de doubler les lignes de chaudronnerie et d'assemblage à La Rochelle, où sont assemblés les trains Avelia, les futurs TGV M commandés par la SNCF et attendus pour début 2026. 'Nous avons fondamentalement revu notre gamme de produits', tramways, trains régionaux et TGV, a expliqué sur BFM Business le directeur général du groupe, Henri Poupart-Lafarge.

Alstom a notamment développé le Avelia Horizon, un train à très grande vitesse que la SNCF nomme le TGV M et dont 115 exemplaires ont été commandés par SNCF Voyageurs. 'Ce TGV rencontre un grand succès, à la fois en France mais on l'a vendu aux Etats-Unis, nous l'avons vendu au Maroc et nous l'avons vendu au premier opérateur privé, Proxima', a poursuivi M. Poupart-Lafarge. En conséquence, 'nous devons faire monter en capacité l'ensemble de nos usines', a-t-il ajouté.

Alstom ne dispose actuellement que d'une seule ligne de production et d'assemblage du TGV M, dans son usine de La Rochelle. Elle va donc être doublée, et une ligne nouvelle va être créée à Valenciennes, usine traditionnellement dédiée à la production de métros et de RER. L'objectif est d'arriver à 'un triplement des capacités de production', a annoncé le directeur général d'Alstom. Actuellement, le constructeur est en mesure de sortir environ un train Avelia Horizon par mois. Il souhaite pouvoir porter ce chiffre à 2,5 par mois en moyenne d'ici deux ans.

L'arrivée du TGV M est attendue avec impatience du côté de SNCF Voyageurs, qui peine à répondre à l'explosion de la demande de trains. Fin février, Alstom et la compagnie avaient parlé d'une 'course contre la montre' pour arriver à une entrée en service début 2026.

Le Maroc, qui a commandé 18 rames, souhaite les voir livrer avant la Coupe du monde de football 2030. Quant à Proxima, la nouvelle compagnie qui souhaite se lancer sur l'axe Atlantique pour concurrencer SNCF Voyageurs, elle a commandé 12 rames avec l'objectif de commencer ses opérations en 2028.

/ATS