Alpiq subit une perte nette de 268 millions de francs

Touché de plein fouet par la sortie du charbon, Alpiq affiche une perte nette de 268 millions de francs au terme de l'exercice 2019, soit plus de quatre fois plus qu'en 2018, malgré la bonne tenue des énergies renouvelables et du négoce international d'énergie.

Le groupe de production d'électricité vaudois témoigne d'une chute de 21% de son chiffre d'affaires à 4,1 milliards de francs.

Quant au résultat avant financement, impôts sur le revenu et amortissements (Ebitda), il a certes progressé de 9 millions à 168 millions, mais par contre le résultat avant financement et impôts sur le revenu (Ebit) s'inscrit à -233 millions, contre -160 millions l'année précédente.

Cette différence entre l'Ebitda et l'Ebit s'explique par des amortissements et dépréciations de -401 millions de francs.

Dans ces circonstances le conseil d'administration propose de renoncer au versement d'un dividende pour le cru 2019.

La direction d'Alpiq table sur 'une reprise attendue du résultat pour 2020', grâce à un impact positif des prix de l'électricité et du CO2 sur les marchés de gros.

/ATS