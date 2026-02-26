Alpiq plombé par la fermeture de Gösgen en 2025

L'énergéticien lausannois Alpiq a vu ses résultats s'effondrer l'an dernier, sous l'effet notamment de la fermeture prolongée de la centrale nucléaire de Gösgen dont il détient 40%. Son arrêt devrait encore affecter le résultat de cette année.

En 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 13,5% à 5,7 milliards de francs, annonce Alpiq jeudi dans un communiqué. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a chuté de 68,8% à 433,2 millions. Le résultat opérationnel (Ebit) a plongé de 76,2% à 302,8 millions. Quant au bénéfice net, il s'est effondré de presque 80% à 196,9 millions.

L'arrêt de la centrale de Gösgen a affecté la performance à hauteur de 149 millions. L'énergéticien lausannois avait lancé l'été dernier un avertissement sur son résultat opérationnel, chiffrant les répercussions entre 140 et 160 millions sur le seul second semestre.

A cela s'ajoutent deux effets non opérationnels significatifs. D'une part, la performance des fonds de désaffection et de gestion des déchets (STENFO), à laquelle les exploitants nucléaires suisses sont tenus de participer et qui a subi les fluctuations du marché. D'autre part, les variations des bénéfices dues aux effets de juste valeur des dérivés énergétiques. Ces derniers sont conclus afin de couvrir la production d'électricité à venir, ainsi que les contrats d'approvisionnement et de livraison d'énergie physique.

Ces deux effets ont amputé l'Ebitda de 139 millions. Ils n'ont cependant pas d'incidence sur le flux de trésorerie opérationnel et n'ont pas affecté le bénéfice net, précise Alpiq.

Le groupe ne formule pas de prévision chiffrée pour la suite, indiquant seulement bénéficier d'une 'bonne visibilité' sur ses bénéfices, après avoir d'ores et déjà couvert ses positions longues sur l'énergie cette année. Quant à la centrale nucléaire de Gösgen, Alpiq rappelle qu'elle devrait être raccordée au réseau le 21 mars, mais son arrêt devrait encore affecter le résultat annuel 2026.

