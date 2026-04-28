Alpiq nomme Bianca Sarbu responsable de l'unité Energy Solutions

Alpiq s'est trouvé une responsable pour sa nouvelle unité d'affaires Energy Solutions, créée en janvier dernier. Le producteur et distributeur d'énergie valdo-soleurois a nommé à ce poste Bianca Sarbu.

Mme Sarbu prendra ses fonctions en novembre prochain, rejoignant dans la foulée la direction générale de l'entreprise.

Elle dirige actuellement l'unité opérationnelle Trading & Origination du concurrent bernois BKW, précise mardi Alpiq. A la faveur de la nomination de la nouvelle responsable, Alpiq s'adjoint les services d'une personnalité dotée d'une solide expérience en matière de direction.

Bianca Sarbu est titulaire d'un doctorat en études énergétiques et d'une maîtrise en études comparées et internationales, avec une spécialisation en analyse économique internationale, des titres qu'elle a obtenu à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), après avoir étudié la gestion d'entreprise et la communication à Bucarest.

Elle évolue dans l'industrie énergétique suisse depuis plus de dix ans. Mme Sarbu a intégré Ompex à Zurich en 2013 en tant que gestionnaire de portefeuille énergétique, avant de rejoindre BKW en 2016, où elle a occupé différents postes de direction. Depuis 2024, elle assume la responsabilité de l'unité opérationnelle Trading & Origination des ex-Forces motrices bernoises.

L'unité Energy Solutions d'Alpiq regroupe les activités de vente et d'origination sur les marchés européens où elle opère.

/ATS