Alpiq lance un projet de stockage par batterie en Allemagne

Alpiq annonce renforcer sa présence en Allemagne avec un portefeuille de projets de stockage d'énergie par batterie (BESS). Situés dans les Länder de Brandebourg et de Saxe-Anhalt, les projets, dont les montants n'ont pas été dévoilés, devraient être prêts en 2026.

En partenariat avec le développeur de projets SPP Development présent sur le marché depuis plus de 15 ans, l'énergéticien prévoit des installations BESS d'une puissance de 370 mégawatts (MW), rapporte un communiqué soulignant une demande dans ce domaine qui 'augmente considérablement' dans un marché allemand 'très concurrentiel'.

En Suisse, Alpiq commercialise avec succès depuis 2018 des batteries appartenant à des tiers et gère un portefeuille de 50 MW.

/ATS