Alpiq affiche un bénéfice en recul en 2024

Alpiq a enregistré un bénéfice net en recul, ainsi qu'un chiffre d'affaires en baisse pour 2024. Le groupe énergétique met en avant les prix en baisse de l'électricité. Son directeur financier (CFO), Luca Baroni, va par ailleurs quitter l'entreprise courant 2025.

Les recettes de l'entreprise ont drastiquement diminué de 24,2%, à 6,4 milliards de francs, informe Alpiq dans un communiqué paru mercredi.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) calculé selon la norme comptable IFRS a baissé de 23,2% à 1,39 milliards contre 1,80 milliard en 2023. En termes ajustés, il est passé de 1,18 milliards à 962,4 millions.

Quant au résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) selon la norme IFRS, il a atteint 1,27 milliard, contre 1,69 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net a lui chuté de 29,4% à 943,4 millions.

Alpiq souligne que le contexte actuel 'est marqué par une instabilité géopolitique persistante au niveau mondial, ce qui génère des incertitudes et a des incidences sur l'économie'. La société ajoute que la croissance économique globalement faible dans toute l'Europe a fait baisser la demande d'énergie et a entraîné un recul des prix.

Le groupe explique également que de fortes pluies et la fonte simultanée des neiges ont provoqué de graves inondations dans les Alpes l'été dernier et que celles-ci ont également touché des centrales hydroélectriques Alpiq 'qui sont toutefois toutes de nouveau en service'. Ces indisponibilités imprévues ont été plus que compensées par la production d'électricité globalement élevée, selon lui.

Pour cette année, Alpiq estime que l'environnement de marché sera toujours marqué par de fortes incertitudes géopolitiques. L'énergéticien anticipe néanmoins de bons résultats dans les trois éléments de sa chaîne de création de valeur - assets, trading et origination. Sa stratégie prévoit des investissements dans la sécurité d'approvisionnement sur le front de la force hydraulique, mais aussi dans des infrastructures de stockage et autres installations flexibles dans toute l'Europe, particulièrement en Suisse, en Allemagne, en France et dans les pays nordiques.

'Après des années mouvementées', le directeur financier du groupe, Luca Baroni, s'en ira 'au plus tard le 1er novembre 2025', fait encore savoir Alpiq qui va immédiatement lancer le processus de succession. 'Luca laisse derrière lui une entreprise bien capitalisée et financée. En remboursant l'emprunt hybride de 650 millions de francs et en assurant un financement à long terme et à grande échelle du marché du crédit de 3,6 milliards de francs, il a posé les bases d'une mise en oeuvre efficace et cohérente de la stratégie', souligne le président du Conseil d'administration Johannes Teyssen, cité dans le communiqué.

