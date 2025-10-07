Allemagne: les commandes industrielles déçoivent de nouveau en août

Les commandes à l'industrie allemande ont surpris à la baisse en août, un quatrième mois de recul d'affilée selon des données officielles publiées mardi, signe que la morosité dans la première économie européenne ne s'arrange pas.

Cet indicateur crucial pour le secteur manufacturier a reculé de 0,8% sur un mois, après une chute de 2,7% en juillet, légèrement révisée à la hausse par l'office fédéral de statistiques Destatis.

Pour août, la plateforme financière Factset tablait en revanche sur une hausse de de 1,0%.

C'est la première fois depuis 2022 que les commandes industrielles, en général volatiles d'un mois à l'autre, fléchissent quatre mois de suite.

'Ce chiffre met en lumière toute la laideur de la conjoncture économique', dresse Jens-Oliver Niklasch de la banque LBBW, qui 'fait une croix' sur une reprise économique allemande en 2025.

En août, sans tenir compte des contrats importants, la chute est encore plus marquée, à 3,3%.

Les commandes nationales ont nettement augmenté par rapport à juillet (+4,7%), mais plus que compensées par le recul des achats depuis l'étranger (-4,1%).

'La reprise de la demande intérieure, en particulier, indique que l'industrie a atteint un niveau plancher', espère tout de même le ministère de l'économie et de l'énergie dans un communiqué séparé.

Cette demande nationale est aussi portée par l'essor des commandes au secteur de l'armement, alors que le chancelier Friedrich Merz mise sur des investissements colossaux dans la défense.

Dans le détail, l'industrie pharmaceutique (-13,5 %) ainsi que les véhicules automobiles et les pièces détachées (-6,4 %) ont particulièrement souffert, contrairement aux produits métalliques (+15,4%).

'En réalité, les carnets de commandes sont désormais revenus à leur niveau du début de l'année', souligne Carsten Brzeski de la banque ING.

Selon lui, le rebond enregistré au premier trimestre était 'presque exclusivement dû' aux anticipations de droits de douane américains.

Ceux-ci aggravent aujourd'hui les difficultés industrielles de la première économie européenne, entre prix de l'énergie élevés et perte de compétitivité face à la Chine.

C'est notamment le cas du secteur automobile, qui se réunit à Berlin jeudi sur l'invitation du chancelier pour trouver des solutions face à la crise.

/ATS