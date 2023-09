Allemagne: le marché automobile tiré par l'électrique en août

Le marché automobile en Allemagne a connu en août sa plus forte croissance depuis décembre, à 37% sur un an. Il a essentiellement profité des ventes de véhicules électriques et commerciaux, avant la fin d'un dispositif d'aides à l'achat.

Au total, 273'417 voitures neuves ont été immatriculées dans la première économie européenne au cours du mois d'août, selon des chiffres publiés mardi par l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA).

Les nouvelles immatriculations de véhicules purement électriques (BEV) ont augmenté de 170,7% par rapport au même mois de l'année dernière.

Au total, 86'649 BEV ont été immatriculés, soit près du tiers du marché global.

Les flottes d'entreprises, avec une hausse totale de 51% des immatriculations sur un an, ont largement contribué au coup d'accélérateur d'août en faveur des voitures électriques, note l'Association des constructeurs automobiles internationaux (VDIK) dans un communiqué.

Cette évolution a été observée avant que le soutien public aux acquéreurs commerciaux de véhicules électriques ne cesse au 1er septembre, faisant qu'un ralentissement de ce segment est à attendre dans les mois à venir.

'La situation sur le marché des voitures neuves continue de s'améliorer, la tendance à la croissance se poursuit', commente Constantin Gall, expert chez EY.

La pénurie de puces électroniques, qui a longtemps handicapé la production dans le secteur, 'appartient en grande partie au passé', ajoute-t-il.

Une ombre au tableau: les nouvelles immatriculations des mois à venir seront encore soutenues par les carnets de commandes anciens. Les prises de commandes entrantes se tarissent sur fond de prix élevés des voitures neuves et conditions de financement peu attrayantes.

Les niveaux de production restent ainsi inférieurs à ceux d'avant la pandémie de Covid-19. 'Les capacités excédentaires et la faiblesse persistante de la demande inciteront certains fabricants à recourir à des baisses de prix, en particulier dans le segment des volumes', selon M. Gall.

Côté marques allemandes, Volkswagen reste leader malgré un léger recul de sa part de marché (16,9%), suivi par Mercedes (8,4%), Audi (7,8%) et BMW (7,7%).

Ces données sont publiées alors que se tient le salon de l'automobile de Munich (IAA), où les constructeurs chinois et leurs modèles électriques sont présents en force.

/ATS