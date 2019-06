Allemagne: excédent commercial en net repli en avril

L'Allemagne a enregistré en avril un excédent commercial de 17,0 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 20,0 milliards de mars, selon des données provisoires publiées vendredi par l'Office fédéral des statistiques.

En données corrigées des variations saisonnières, les exportations ont reculé de 3,7% sur un mois et les importations ont baissé de 1,3% par rapport à mars.

Le surplus commercial a également baissé en données brutes, privilégiées par Destatis mais moins révélatrices d'une tendance de fond, passant de 22,7 milliards d'euros en mars à 17,9 milliards en avril.

Dans le détail, les exportations allemandes ont représenté 109,7 milliards d'euros en avril et les importations 91,7 milliards, précise Destatis.

L'Union européenne a absorbé 63,8 milliards d'euros de marchandises en provenance d'Allemagne sur cette période, soit 3,5% de moins qu'un an auparavant, tandis que les exportations vers les pays tiers ont augmenté de 4,0% sur un an, à 45,8 milliards d'euros.

Crucial pour l'économie allemande, le commerce extérieur est d'autant plus surveillé que le climat des échanges se détériore en raison des décisions de Donald Trump de taxer les importations chinoises. L'UE n'est cependant pas non plus à l'abri de barrières douanières imposées par l'administration américaine, tandis que le climat d'incertitude pèse sur l'économie mondiale.

'Le secteur exportateur allemand continue de souffrir des conflits commerciaux', estime Carsten Brzeski, économiste d'ING, ajoutant cependant 'qu'un seul mois n'est clairement pas représentatif de l'économie allemande dans son ensemble'.

