Allègement fiscal en faveur des retraités qui travaillent encore

Les personnes qui travaillent après l'âge de la retraite doivent bénéficier d'allègements fiscaux ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les personnes qui travaillent après l'âge de la retraite doivent bénéficier d'allègements fiscaux. Le National a accepté lundi, par 98 voix contre 90 et 2 abstentions, une motion de Lars Guggisberg (UDC/BE) en ce sens. Il a également validé un postulat en la matière.

Lars Guggisberg souhaite que les personnes qui travaillent après l'âge de la retraite voient leur revenu exonéré de l'impôt fédéral. Le Conseil des Etats doit se prononcer sur sa motion.

Dans un postulat, Thomas Reichsteiner (Centre/AI) demande lui d'évaluer d'éventuels allègements fiscaux à ce sujet, au vu de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée sur le marché du travail et du nombre de baby-boomers qui atteignent l'âge de la retraite.

Les députés se sont prononcés sur douze interventions parlementaires lors d'une session extraordinaire intitulée 'renforcement de la place industrielle suisse et maintien du pouvoir d'achat/places de travail et conditions-cadres économiques'. Neuf textes ont passé la rampe, sur des scores serrés.

/ATS
 

