Airbus décroche une commande pour 60 A320neo

La société de location d'avions SMBC Aviation Capital a signé un contrat pour l'acquisition de 60 Airbus de la gamme A320neo supplémentaires, a annoncé mardi l'avionneur européen.

Selon un communiqué d'Airbus, l'accord porte à près de 340 le nombre de ces monocouloirs acquis par SMBC, qui les loue ensuite à des compagnies aériennes.

Airbus n'a pas divulgué le montant de ce contrat qui, selon le dernier prix catalogue - plus actualisé depuis 2018 et jamais appliqué en raison de ristournes consenties aux gros clients - atteindrait entre 6,6 et 7,8 milliards de dollars.

La gamme A320neo, commandée à 6500 unités depuis 2010, comprend aussi l'A321neo, plus grand. Ce dernier peut accueillir plus de 240 passagers en version dense, souvent choisie par les compagnies low cost.

Les livraisons à SMBC s'étaleront 'au-delà de la décennie en cours', a précisé Airbus, dont le directeur commercial Christian Scherer, cité dans le communiqué, a salué cette 'marque de confiance' de la société basée en Irlande.

/ATS