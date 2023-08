Aigle: un Lab pour développer du gaz renouvelable neutre en CO2

Gaznat a inauguré mercredi à Aigle son 'Innovation Lab', une plateforme vouée aux nouvelles technologies liées à l'énergie. Elle teste actuellement deux innovations pour développer du gaz renouvelable neutre en CO2 et que l'on peut stocker.

Deux prototypes, développés avec l'EPFL Valais-Wallis, sont désormais testés à l'échelle industrielle dans le nouveau laboratoire de Gaznat, qui soutient ces travaux de recherche depuis plusieurs années. L'entreprise est spécialisée dans l'approvisionnement et le transport de gaz naturel en Suisse romande.

Première innovation majeure: des membranes qui ont été mises en service en août. Ces membranes en graphène à nanopores capturent le CO2 généré par les gaz de combustion émis par deux installations de couplage chaleur-force. Cette technologie, qui réduit drastiquement les coûts, est 'une sorte de passoire qui permet de capter le CO2', a expliqué à Keystone-ATS Gilles Verdan, directeur Réseau de Gaznat.

La seconde innovation est le réacteur de méthanation de l'installation Power-to-Gas. Ce réacteur permet de produire du gaz de synthèse neutre en CO2 à partir de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques du site. Il possède une capacité élevée de conversion du CO2 et est désormais 'mature pour la commercialisation', a ajouté M. Verdan.

Injecter dans le réseau romand

A moyen terme, Gaznat veut couvrir l'ensemble de ses besoins énergétiques grâce aux innovations testées sur son site d'Aigle. Elle espère aussi produire du gaz de synthèse neutre en CO2 à partir d'énergies renouvelables pour l'injecter dans le réseau de gaz de Suisse occidentale, explique un communiqué.

L'installation Power-to-Gas permet de produire du gaz de synthèse à partir d'électricité renouvelable produite en excès durant l'été - via des panneaux solaires - et de le stocker jusqu'en hiver. 'Le meilleur moyen aujourd'hui pour stocker de l'énergie, c'est sous forme gazeuse, et notamment sous forme de méthane', a ajouté M. Verdan.

Plateforme de référence

A Aigle, l'Innovation Lab souhaite devenir la plateforme de référence en Suisse romande. Pour l'EPFL, mais aussi pour les Hautes Ecoles et les jeunes pousses qui veulent tester le résultat de leur recherche dans un milieu industriel. Le Lab compte douze conteneurs, dont six sont utilisés actuellement.

/ATS