Aide alimentaire réduite pour des dizaines de millions d'Américains

L'administration Trump a déclaré lundi que l'aide alimentaire dont bénéficient quelque 42 millions ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER

L'administration Trump a déclaré lundi que l'aide alimentaire dont bénéficient quelque 42 millions d'Américains serait réduite en novembre en raison de la paralysie budgétaire qui dure depuis un mois.

Le gouvernement va utiliser 4,65 milliards d'un fonds d'urgence pour financer les versements liés au programme Snap, principal programme public d'aide alimentaire aux Etats-Unis. Cela couvrira environ '50 % des aides des foyers éligibles', a affirmé un responsable du ministère de l'Agriculture dans des documents judiciaires.

