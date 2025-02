Agriculture: l'UE veut faire respecter ses normes environnementales

Sous la menace d'une guerre commerciale tous azimuts, l'Union européenne a dévoilé mercredi sa 'vision' pour le monde agricole. Elle s'est notamment engagée à limiter l'importation de produits qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales que les siennes.

La Commission européenne est sous pression pour proposer des mesures pour soulager le secteur, un an après les manifestations nourries d'agriculteurs. Cette feuille de route 'est une réponse forte à l'appel à l'aide' exprimé par le monde agricole, a salué le commissaire européen Raffaele Fitto.

Dans ce document d'une vingtaine de pages figurent peu de propositions précises ou chiffrées. Parmi les rares mesures détaillées, le commissaire à l'Agriculture Christophe Hansen propose d'explorer à nouveau la question de la réciprocité des normes.

En clair: de s'assurer que les produits agricoles importés respectent les mêmes exigences environnementales que ceux produits en son sein. Il cite notamment le cas des pesticides. Et de promettre de veiller à ce que les produits les plus dangereux, interdits sur le continent pour des raisons sanitaires et environnementales, 'ne soient pas réintroduits par le biais de produits importés'.

/ATS