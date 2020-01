Affluence pour le festival de ballons à Château d'Oex

Le festival international de ballons de Château d'Oex (VD) a attiré quelque 12'000 personnes ce week-end. Le public a pu assister à 140 décollages de montgolfières et près de 200 heures de vol.

'Nous sommes très contents. Il y a eu une forte affluence', a expliqué Fred-Paulin Gétaz, président du comité d'organisation. Le soleil et des vents favorables étaient de la partie samedi. Le temps était plus mitigé dimanche. 'On a bien volé jusque vers 13h00, puis on a dû un peu raccourcir le programme en raison des nuages bas'.

Une soixantaine de pilotes, représentants 15 nationalités, participent à cette 42e édition. Le programme comprend cette année de nouvelles animations pour les enfants. 'Environ 200 enfants y ont participé ce week-end', a expliqué M. Gétaz.

Le festival continue jusqu'au 2 février, avec en point d'orgue le Night glow vendredi, un spectacle son et lumières. 'Nous allons rester sur la thématique scientifique de cette année. Les ballons se transformeront en vaisseaux spatiaux et vont nous emmener dans un voyage intergalactique', a ajouté le président du comité d'organisation.

