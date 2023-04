Affaire du fourgon braqué à Chavornay: trois coauteurs condamnés

La cour d'assises de Lyon a condamné, ce mercredi, trois coauteurs du braquage d'un fourgon blindé perpétré en 2018 à Chavornay (VD). Les deux principaux accusés ont écopé de 16 respectivement 6 ans de prison ferme.

Trois condamnations à de la prison ferme ont été prononcées par la cour d'assises du Rhône à Lyon, mercredi après-midi, dans l'affaire du braquage d'un fourgon blindé en 2018 à Charvornay (VD). L'affaire avait été marquée par la séquestration de la fille d'un convoyeur et par un butin conséquent: 25 millions de francs.

L'instigateur des faits, absent au procès, a été jugé coupable de vol à main armée en bande organisée et séquestration. Il écope de 16 ans de prison ferme. D'abord en fuite, l'homme est incarcéré en Tunisie, condamné en décembre 2022 dans une affaire de faux documents. La cour a confirmé le mandat d'arrêt le concernant. L'avocat général avait requis 20 ans de prison.

Renseignements déterminants

Le Tribunal a condamné son principal complice à 6 ans de prison pour complicité. Le jury a considéré que cet ancien convoyeur avait fourni des renseignements déterminants à l'équipe de malfaiteurs lyonnais, ce qu'il a contesté durant le procès.

La peine est assortie notamment d'une interdiction définitive d'exercer une profession dans le transport de fonds. Libre à l'audience après deux ans de détention provisoire, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt.

Un acquittement prononcé

Un troisième homme a été condamné pour recel de 2,5 millions de francs à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Il devrait bénéficier d'un aménagement de peine. Les jurés ont estimé que l'ami d'enfance du chef présumé du gang n'avait pas eu connaissance de l'origine exacte du butin caché chez lui.

Un acquittement a été prononcé contre un quatrième prévenu, initialement poursuivi pour association de malfaiteurs. Mis en examen dans un autre dossier de vol de métaux précieux avec séquestration, ce trentenaire reste toutefois en détention provisoire.

Petite part du butin retrouvée

Un autre accusé, hospitalisé la veille de l'audience pour des maux de ventre, doit être jugé dans les mois à venir. Son cas a été disjoint.

L'enquête a établi qu'au moins six malfaiteurs ont commis le braquage et la séquestration simultanée de la fille du conducteur du fourgon. Seul un dixième du butin de 25 millions de francs a été retrouvé, grâce à une dénonciation anonyme, dans une malle enterrée dans le garage d'une maison située dans l'Ain.

Condamnations préalables

Deux Genevois, impliqués dans cette affaire, avaient été préalablement condamnés par la justice vaudoise. Les deux trentenaires n'avaient pas pris part à l'assaut lui-même, ni séquestré la fille d'un des convoyeurs. Mais selon les juges, ils avaient bel et bien joué un rôle indispensable et décisif. Ils avaient été définitivement condamnés par la Cour d'appel à onze ans de prison pour l'un et cinq ans et demi pour l'autre.

Pour mémoire, le braquage de Chavornay fait partie d'une série de raids spectaculaires perpétrés sur des convoyeurs en terre vaudoise entre 2017 et 2019, au Mont-sur-Lausanne, Daillens, La Sarraz et Nyon. Des braquages qui ont cessé depuis que le Conseil d'Etat vaudois a durci les règles pour le transport de fonds.

/ATS