Affaire Epstein: Bill Gates assure « n'avoir jamais fait du mal »

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démenti mercredi avoir eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein. Il était entendu à huis clos par une commission d'enquête du Congrès américain sur ses liens avec le financier new-yorkais déchu.

'Je veux l'exprimer très clairement: je n'ai jamais été témoin ou eu aucune indication qu'Epstein se livrait à une activité criminelle continue', a-t-il déclaré dans ses propos introductifs, publiés sur son site GatesNotes. 'Je n'ai jamais fait de mal à quiconque', a-t-il ajouté.

/ATS