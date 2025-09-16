Aéroport de Zurich: bus autonomes près du tarmac pour des employés

L'aéroport de Zurich pourrait devenir le premier d'Europe à faire appel à des bus autonomes pour transporter des employés en bordure du tarmac. Le système est actuellement testé avec la présence à bord d'un chauffeur en cas de problème.

Le projet pilote est en cours depuis mars dernier, indique l'aéroport de Zurich mardi. Depuis le mois de juin, des collaborateurs peuvent monter dans un bus autonome pour se rendre sur leur lieu de travail. Le véhicule circule entre un bâtiment de service de l'aéroport et un dépôt de maintenance situé de l'autre côté d'une piste.

Le trajet s'effectue en marge du tarmac et des pistes, sur une distance d'environ 2 km. Il compte plusieurs arrêts.

Phase suivante à vide et sans chauffeur

A partir de la fin de l'année en cours, au plus tôt, la phase suivante des essais se déroulera à vide, sans chauffeur de sécurité et sans passagers. Le pilotage des bus restera automatique, mais sa surveillance et, le cas échéant, sa remise en marche seront effectués à distance depuis un cockpit installé dans le centre d'affaires et de commerce Circle, qui fait face à l'aéroport.

Cette installation doit servir de centrale de surveillance, une fois les bus autonomes entrés en service régulier. Lorsqu'un bus fait face à un obstacle inattendu, il s'arrête automatiquement. Les collaborateurs installés dans le cockpit de pilotage à distance peuvent alors évaluer la situation et, en cas de besoin, soutenir le bus autonome dans sa manoeuvre.

Lorsque la prochaine phase de test aura donné des résultats concluants, les bus autonomes pourront transporter des employés sans chauffeur de sécurité à bord. Si tel était le cas, l'aéroport de Zurich deviendrait le premier en Europe à mettre en service un tel système de transport sur son site d'exploitation.

