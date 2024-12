Aebi Schmidt fusionne avec l'américain The Schyft Group

Aebi Schmidt fusionne avec l'entreprise américaine de conception automobile The Shyft Group et entre à la Bourse de New York (Nasdaq), fait savoir le constructeur zurichois de véhicules pour terrains difficiles lundi.

Celui-ci prend ainsi la majorité de l'entreprise commune avec 52% des parts. Cette fusion, dont la finalisation est prévue mi-2025, donne naissance au 'leader mondial de la production de véhicules spéciaux', avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de dollars, affirme Aebi Schmidt dans un communiqué.

Elle se fera par échange d'actions, les actionnaires de Shyft échangeant leurs actions contre des actions d'Aebi Schmidt. comme Shyft est déjà cotée en Bourse, la nouvelle société le sera également 'pour des raisons pragmatiques'.

Une deuxième cotation en Suisse n'est actuellement pas prévue, a précisé à l'agence AWP son patron Barend Fruithof, qui reste en fonction.

L'entreprise aura toujours son siège principal à Frauenfeld, dans le canton de Thurgovie, ce qui était une condition à la fusion selon son directeur général. Le nom de l'entreprise fusionnée n'est pas encore clair, a-t-il confié. Différentes possibilités sont à l'étude et il est probable que le nom Shyft en fasse partie sous une forme ou une autre. Mais des abréviations sont également possibles, selon le chef d'entreprise.

Aebi Schmidt représentera au total six des onze membres du conseil d'administration. M. Fruithof y assumera la vice-présidence du conseil d'administration, tandis que la fonction de président sera endossée par l'actuel président de Shyft, James Sharman. Les actionnaires de référence d'Aebi Schmidt, Peter Spuhler et Gero Büttiker, qui détiennent respectivement 35% et 13% de la société, continueront d'être présents après la fusion.

40 sites aux Etats-Unis

M. Fruithof souligne que la fusion s'est effectuée 'en position de force' et voit encore des possibilités de croissance sur le marché américain, car l'Europe est actuellement un peu faible. 'Avec cette transaction, nous renforçons les sites en Europe, car nous obtenons d'autres points de vente pour les produits européens aux Etats-Unis', ajoute-t-il. Une suppression de postes en Europe et en Suisse n'est donc pas à l'ordre du jour, selon lui.

Grâce au rachat, la nouvelle entreprise dispose désormais de 70 sites dans le monde, dont 40 aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires combiné des deux entreprises devrait atteindre cette année environ 2 milliards de dollars, avec un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, y compris les synergies, d'environ 200 millions.

En 2024, les recettes d'Aebi Schmidt seule devraient s'élever à environ 1 milliard d'euros, ainsi qu'un Ebit de plus 80 millions avec une marge afférente de plus de 8% alors que l'entreprise dispose actuellement d'entrée de commandes à hauteur de plus d'un milliard d'euros.

La société suisse a été reprise en 2006 par M. Spuhler et a fusionné en 2007 avec l'entreprise Schmidt, basée dans le sud de l'Allemagne. Jusqu'à présent, le groupe réalisait 50% de son chiffre d'affaires en Europe et 50% aux Etats-Unis. Désormais, il réalisera environ 70% de ses recettes aux Etats-Unis, selon M. Fruithof.

/ATS