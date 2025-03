Adidas, de nouveau rentable sans Yeezy, optimiste pour 2025

Adidas a annoncé mercredi un bénéfice net de 764 millions d'euros (718 millions d'euros) en 2024, effaçant la perte de l'année précédente due à son divorce avec Ye, et s'est dit optimiste pour l'année en cours.

Après l'écoulement des derniers stocks de baskets Yeezy, hérités de l'ancien partenariat avec le rappeur, aucun revenu n'est attendu de cette marque en 2025.

Les ventes de la marque Adidas devraient néanmoins croître à 'deux chiffres', en se comparant à celle de l'an dernier sans Yeezy.

Le résultat d'exploitation devrait lui se situer entre 1,7 et 1,8 milliard d'euros, en hausse annuelle de 27 à 34%, selon un communiqué.

Adidas mise sur la poursuite de la croissance, après avoir vu ses ventes en Europe, son plus grand marché, augmenter de 19 %, contre 10% en Chine, 19% sur les marchés émergents et 28% en Amérique latine.

En Amérique du Nord, les ventes ont reculé de 2 %, principalement en raison de la baisse des revenus de Yeezy, mais Adidas a renoué avec une croissance à deux chiffres au quatrième trimestre de 2024.

'Nous constatons clairement que l'intérêt des consommateurs et des détaillants croît tant dans le segment lifestyle que performance, et ce, sur tous les marchés', a commenté le patron du groupe, Bjørn Gulden, cité dans le communiqué.

'Bien sûr, il existe de nombreuses incertitudes macroéconomiques', mais 'avec des produits que nous jugeons tendance et une approche plus agile et locale, je ne vois aucune raison de ne pas réussir', a-t-il ajouté.

La rentabilité va suivre la tendance des ventes : la marge d'exploitation a représenté 5,6% l'an dernier, contre 1,3% en 2023, et la marque aux trois bandes vise toujours de la porter à 10% d'ici 2026.

De retour en forme, Adidas a lancé cette année un plan de réduction d'environ 500 emplois sur les quelque 5.800 au siège.

D'octobre à décembre, le groupe a réduit sa perte nette à 39 millions d'euros, soit près de 90% de moins sur un an. Déjà communiqué en janvier et pénalisé par des frais financiers et des effets de change négatifs, le résultat d'exploitation a été positif à 57 millions d'euros.

Après une année 2024 dans l'ensemble positive, Adidas propose à ses actionnaires un dividende de 2,00 euros par action, contre 0,70 euros l'année passée.

/ATS