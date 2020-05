Adecco nomme une nouvelle responsable pour la Suisse et l'Autriche

Le groupe Adecco a désigné une nouvelle responsable pour les marchés suisse et autrichien en la personne de Monica Dell'Anna. Cette dernière succédera dès le 1er juin à Nicole Burth, qui quittera l'entreprise à la fin du mois en cours.

Titulaire d'un diplôme d'ingénierie et d'un doctorat, la future directrice d'Adecco Suisse et Autriche a rejoint le numéro un mondial de l'intérim fin avril. Elle possède 'une vaste expérience industrielle dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des médias', indique le groupe mercredi.

'Son expertise technique, combinée à une longue expérience internationale dans le développement de produits et la transformation des technologies de l'information, nous aidera à positionner encore mieux (l'entreprise) dans l'environnement digital des services RH', commente Christophe Catoir, responsable de la région France et Europe, cité dans le communiqué.

/ATS