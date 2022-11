Adecco engrange 110 millions de bénéfice net au 3e partiel

Le spécialiste du placement de personnel Adecco a enregistré un bénéfice net consolidé en baisse de 18% à 110 millions d'euros entre juillet et septembre, dépassant toutefois les prévisions du consensus AWP.

La croissance organique ajustée a enflé de 6%, accélérant par rapport au deuxième trimestre et dépassant les attentes. Le chiffre d'affaires a de son côté bondi de 16% à 6,04 milliards au troisième trimestre, précise l'entreprise jeudi dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation (Ebita) ajusté, soit hors effets non récurrents, a atteint 215 millions, en baisse de 14% sur un an. La marge afférente a reculé à 3,6%, après 4,8% au troisième trimestre 2021.

La baisse est à mettre sur le compte du plan d'investissement pour la plateforme intégrée LHH, marque sous laquelle ses deux divisions Badenoch + Clark et Spring Professional ont été regroupées fin septembre.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est ressorti à 108 millions, en baisse de 19% sur un an.

Si le chiffre d'affaires est en ligne avec les expectatives, la croissance organique et les indicateurs de rentabilité sont légèrement supérieurs aux prévisions du consensus AWP.

De manière organique, les recettes de la division LHH sont restées stables sur un an tandis que les segments Akkodis et Adecco ont crû de respectivement 8% et 6%.

La plupart des régions ont contribué à la hausse des recettes, la France, la région Allemagne, Autriche et Suisse (Dach) ainsi qu'Asie-Pacifique (Apac) livrant les croissances organiques les plus élevées, à respectivement 7%, 12% et 9%. L'Europe du Nord (3%) et du Sud (4%) ainsi que les Amériques (2%) ont connu des hausses plus modérées.

Intégration en cours pour Akka

L'intégration d'Akka se poursuit. Elle a entraîné des coûts uniques de 23 millions au troisième trimestre. Les synergies sont attendues à plus de 40 millions en 2023.

L'entreprise est décidée à poursuivre dans la voie d'accélération de la croissance, alors que le potentiel de faire passer la marge Ebita à 6% est présent. La direction vise des économies de 150 millions d'ici mi-2024.

Une conférence à destination des analystes aura lieu à 9h30. Seront notamment évoqués les objectifs d'amélioration de la performance financière, les efforts de simplification de l'organisation et la priorité mise sur les gains de parts de marché.

