Acquérir un logement a coûté plus cher au troisième trimestre

Posséder son logement en Suisse a coûté encore plus cher au troisième trimestre. Sur un an, la hausse dépasse les 1%.

De juillet à septembre, l'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) a augmenté de 0,2% par rapport au trimestre précédent, atteignant 116,1 points. Sur un an, cela représente un renchérissement de 1,3%, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés mardi.

La progression de l'indice par rapport au trimestre précédent 'résulte d'évolutions contrastées sur le marché des maisons individuelles (-0,1%) et des appartements en propriété (+0,4%)'.

Les prix des maisons individuelles ont surtout diminué dans les communes urbaines d'une petite agglomération ou hors agglomération (-2,2%), alors qu'ils ont augmenté dans les communes urbaines d'une agglomération de taille moyenne (+0,9%).

Quant aux prix des appartements en propriété par étage, ils ont enregistré la plus forte hausse dans les communes urbaines d'une grande agglomération (+2,3%) et la plus forte baisse dans les communes urbaines d'une agglomération de taille moyenne (-1,4%).

