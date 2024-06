Acheter un logement sera bientôt moins cher que de le louer

La baisse des taux hypothécaires et la forte hausse des loyers devraient à nouveau réduire la prime à la propriété au cours des prochains trimestres. D'ici début 2025, acheter devrait revenir moins cher que louer.

Les acquéreurs d'un bien immobilier en Suisse doivent actuellement assumer des charges financières plus lourdes que les locataires d'un bien similaire, selon une étude d'UBS publiée lundi. Les coûts annuels pour un appartement en propriété de quatre pièces et demie et 110 mètres carrés de surface habitable s'élèvent à 32'500 francs au premier trimestre 2024, tandis que le loyer annuel d'un tel appartement s'élève à 30'500 francs, ce qui entraîne une majoration foncière de 7%.

À l'été 2023, cette surtaxe était de 16%. Selon les prévisions actuelles, une personne ayant contracté une hypothèque à long terme à cette période devrait supporter des frais supplémentaires cumulés de près de 50'000 francs d'ici 2033.

Grâce à la baisse des taux d'intérêt hypothécaires, la prime à la propriété est désormais nettement inférieure à ce qu'elle était à l'été 2023. D'ici début 2025, elle devrait diminuer de 3%. Les principaux moteurs de cette évolution sont les deux baisses des taux directeurs encore attendues de la part de la Banque nationale suisse (BNS).

La baisse de la prime à la propriété est généralisée à l'échelle régionale. Dans les cantons de Berne, Soleure, Argovie, Schaffhouse et Thurgovie, elle est déjà en de nombreux endroits inférieure à 5%. Dans certaines régions des cantons de Vaud, Fribourg et Valais, acheter un logement coûte également déjà moins cher que louer. En revanche, les régions de montagne enregistrent la prime foncière la plus élevée.

/ATS