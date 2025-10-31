Accords avec l'UE: des adaptations demandées au Conseil fédéral

Les partis, les partenaires sociaux et les associations économiques approuvent sur le principe les accords négociés avec l'UE. Des améliorations sont toutefois exigées dans la mise en œuvre au niveau national. L'UDC s'oppose clairement aux accords bilatéraux.

Le Parti socialiste, le PLR, le Centre, les Vert-e-s et les Vert'libéraux soutiennent sur le fond la stabilisation et l'élargissement des accords bilatéraux avec l'Union européenne (UE), selon leurs prises de position en réponse à la consultation, qui s'est achevée vendredi.

Ils demandent toutefois des adaptations dans la mise en œuvre au plan national, notamment en ce qui concerne l'immigration, l'application de l'accord sur l'électricité ou les mesures de protection des salaires.

L'UDC, elle, rejette totalement l'accord global négocié. Le parti parle d'un 'traité de soumission à un Etat colonial' et de la 'fin de la voie bilatérale'. Il critique en particulier les éléments institutionnels.

/ATS