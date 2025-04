Accord sur les minerais : Kiev envoie une délégation à Washington

L'Ukraine enverra une délégation 'cette semaine' à Washington pour discuter de l'accord sur les minerais auxquels les USA veulent obtenir l'accès préférentiel en échange de l'aide fournie au pays depuis le début de l'invasion russe, a indiqué lundi Kiev.

L'équipe ukrainienne aura pour mission de 'faire avancer les négociations' sur ce document 'stratégique' et comprendra des représentants des 'ministères de l'Economie, des Affaires étrangères, de la Justice et des Finances', a indiqué la vice-Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko sur X.

Le Kremlin a dit dans ce contexte qu''énormement' de questions restent à résoudre pour conclure une trêve avec Kiev, au moment où les pourparlers initiés par Washington peinent à aboutir à des résultats concrets.

'C'est lié à l'incapacité du régime de Kiev à contrôler plusieurs groupes extrémistes (...) et aux projets d'une militarisation ultérieure' de l'Ukraine, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Macron sermonne Moscou

De son côté, Emmanuel Macron a jugé 'urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition' proposé par Donald Trump en Ukraine.

'Cela fait presque un mois que non seulement la Russie y oppose une fin de non-recevoir, mais qu'elle accroît les bombardements contre les civils avec encore des pertes tragiques il y a quelques jours en Ukraine', a déclaré le président français lors d'une visite au Caire.

'Nous soutenons l'objectif de mettre fin à la guerre, objectif poursuivi par le président Trump, et nous souhaitons une paix solide et durable qui garantisse, vous le savez, la sécurité de l'Ukraine et celle de tous les Européens', a-t-il ajouté.

'C'est pourquoi il est désormais urgent que la Russie cesse les faux-semblants et les tactiques dilatoires et accepte le cessez-le-feu sans condition qui a été la proposition du président Trump, proposition agréée par le président Zelensky à Jeddah le 11 mars dernier', a-t-il poursuivi.

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté l'absence de 'réponse' américaine au 'refus' par le président russe Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu complet et inconditionnel en Ukraine, après de nouvelles frappes meurtrières notamment à Kiev.

