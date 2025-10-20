Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes

Le câble reliant les deux cabines du funiculaire de la Gloria à Lisbonne, dont la déconnexion a provoqué le déraillement meurtrier d'une d'entre elles début septembre, n'était pas aux normes. Ce sont les conclusions préliminaires publiées lundi.

Le document a été réalisé par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF). Cette instance a par ailleurs recommandé que les autres ascenseurs de la capitale portugaise restent à l'arrêt, comme c'est le cas depuis l'accident du 3 septembre.

Cela doit permettre de garantir qu'ils disposent de systèmes de fixation des câbles et de freinage 'capables d'immobiliser les cabines en cas de rupture du câble'.

La catastrophe, survenue dans un quartier très touristique du centre de la capitale portugaise, a coûté la vie à cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, une Suissesse, un Américain et un Ukrainien.

/ATS