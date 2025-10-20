Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes

Le câble reliant les deux cabines du funiculaire de la Gloria à Lisbonne, dont la déconnexion ...
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes

Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes

Photo: KEYSTONE/EPA LUSA/MIGUEL A. LOPES

Le câble reliant les deux cabines du funiculaire de la Gloria à Lisbonne, dont la déconnexion a provoqué le déraillement meurtrier d'une d'entre elles début septembre, n'était pas aux normes. Ce sont les conclusions préliminaires publiées lundi.

Le document a été réalisé par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF). Cette instance a par ailleurs recommandé que les autres ascenseurs de la capitale portugaise restent à l'arrêt, comme c'est le cas depuis l'accident du 3 septembre.

Cela doit permettre de garantir qu'ils disposent de systèmes de fixation des câbles et de freinage 'capables d'immobiliser les cabines en cas de rupture du câble'.

La catastrophe, survenue dans un quartier très touristique du centre de la capitale portugaise, a coûté la vie à cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens, une Française, une Suissesse, un Américain et un Ukrainien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Guide Michelin 2025 consacre 145 tables étoilées

Le Guide Michelin 2025 consacre 145 tables étoilées

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 20:33

Trump doit se rendre en Chine « au début de l'année prochaine »

Trump doit se rendre en Chine « au début de l'année prochaine »

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 18:51

A Zurich, grève de chauffeurs Uber sous pression de la concurrence

A Zurich, grève de chauffeurs Uber sous pression de la concurrence

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 18:45

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 16:45

Articles les plus lus

Le bitcoin poursuit son redressement

Le bitcoin poursuit son redressement

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 14:17

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 15:01

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Plus de mille travailleurs du bâtiment protestent à Bellinzone

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 16:45

A Zurich, grève de chauffeurs Uber sous pression de la concurrence

A Zurich, grève de chauffeurs Uber sous pression de la concurrence

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 18:45

Feu vert de l'UE à l'interdiction d'importer du gaz russe

Feu vert de l'UE à l'interdiction d'importer du gaz russe

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 12:09

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Le service cloud d'Amazon touché par une panne mondiale

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 12:22

Le bitcoin poursuit son redressement

Le bitcoin poursuit son redressement

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 14:17

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Ouverture du procès qui oppose Klarna à Google

Économie    Actualisé le 20.10.2025 - 15:01