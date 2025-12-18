Accélérer l'extension et la transformation du réseau électrique

Les extensions et transformations du réseau électrique doivent pouvoir être réalisées plus ...
Accélérer l'extension et la transformation du réseau électrique

Accélérer l'extension et la transformation du réseau électrique

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les extensions et transformations du réseau électrique doivent pouvoir être réalisées plus facilement. Le National a adopté jeudi un projet du Conseil fédéral visant à accélérer les procédures d'autorisation en lui ajoutant quelques modifications.

Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité de ce projet pour la transition énergétique. Produire davantage d'électricité ne suffit pas si après l'on ne peut pas la distribuer, a relevé Jon Pult (PS/GR).

Le projet prévoit donc des mesures pour accélérer les procédures, notamment de donner la préférence aux lignes aériennes. Les lignes aériennes peuvent être réalisées plus rapidement, coûtent moins cher que les lignes souterraines de même que leur entretien et ont une durée de vie plus importante, a expliqué Priska Wismer (C/LU).

Le ministre de l'environnement Albert Rösti a rappelé que le Conseil fédéral avait renoncé à ce principe suite aux retours très négatifs après la consultation, en vain.

Les lignes à haute tension existantes sur le tracé actuel ou à proximité immédiate pourront en outre être remplacées sans passer par une procédure de plan sectoriel. Cela sera aussi le cas pour la construction de lignes à très haute tension le long des routes nationales et des lignes de chemin de fer, a décidé le National.

Sauf exceptions, les intérêts de l'approvisionnement en énergie sûr et économique primeront sur ceux de protection et d’aménagement du territoire.

Le dossier passe au Conseil des Etats.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coopération internationale: les sénateurs acceptent de suspendre les dépenses jusqu'en 2030

Coopération internationale: les sénateurs acceptent de suspendre les dépenses jusqu'en 2030

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 09:38

Exportations horlogères: la contraction s'accentue en novembre

Exportations horlogères: la contraction s'accentue en novembre

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 08:30

ABB acquiert le finlandais Netcontrol, pas de prix

ABB acquiert le finlandais Netcontrol, pas de prix

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 08:22

Le commerce extérieur suisse au ralenti en novembre

Le commerce extérieur suisse au ralenti en novembre

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 08:18

Articles les plus lus

La Comco inflige 237,5 millions d'amendes au total à des banques

La Comco inflige 237,5 millions d'amendes au total à des banques

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 08:14

Le commerce extérieur suisse au ralenti en novembre

Le commerce extérieur suisse au ralenti en novembre

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 08:18

ABB acquiert le finlandais Netcontrol, pas de prix

ABB acquiert le finlandais Netcontrol, pas de prix

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 08:22

Exportations horlogères: la contraction s'accentue en novembre

Exportations horlogères: la contraction s'accentue en novembre

Économie    Actualisé le 18.12.2025 - 08:30