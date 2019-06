AMS conclut un partenariat avec le chinois MEGVII

Le fabricant de puces électroniques AMS a annoncé jeudi la conclusion d'un partenariat avec le pionnier chinois de l'intelligence artificielle MEGVII.

La collaboration porte sur la commercialisation de solutions de reconnaissance faciale 3D pour des produits électroniques de grande consommation et pour l'industrie.

Dans leur déclaration d'intention, les deux entreprises affichent leur intention de lancer le premier système de reconnaissance faciale en série pour différentes applications 'smart' (domotique, vente au détail, construction, sécurité) entièrement indépendant du téléphone portable de l'utilisateur.

Les deux partenaires ont déjà collaboré au développement d'une solution complète de reconnaissance faciale pour les téléphones portables, rappelle le groupe autrichien coté sur SIX.

La nouvelle solution sera compatible avec un très grand nombre de processeurs de différents fabricants, et devrait permettre de réduire de façon substantielle les temps de développement, les risques et les coûts d'intégration de systèmes de reconnaissance faciale dans des appareils comme les installations de contrôle d'accès et les terminaux de paiement, selon le communiqué.

/ATS