ABB renforce ses activités dans les joints d'étanchéité

ABB renforce ses activités dans le domaine des presse-étoupes. Le géant zurichois de l'électrotechnique a acquis pour un prix non communiqué auprès du fonds Galiena Capital le français Solutions Industry & Building (SIB).

Fondée en 1922 et établie à Boulay-Moselle, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Metz, l'entreprise fournit des clients dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'industrie et de la construction et s'illustre parmi les principaux fournisseurs français de composants pour l'étanchéité des câbles électriques, précise mardi ABB. SIB était détenue depuis 2019 par le fonds d'investissement français Galiena Capital et a réalisé en 2023 avec sa centaine de collaborateurs un chiffre d'affaires de 27 millions de dollars.

Outre une gamme complète d'équipements d'installation électrique et de systèmes de connexion pour le secteur de la construction, SIB développe, fabrique et vend des presse-étoupes, des raccords et des accessoires haut de gamme en laiton, en acier inoxydable et en plastique pour les industries électrique, ferroviaire, maritime et minière, ainsi que des produits certifiés pour les zones à risque d'explosion comme les applications pétrolières et gazières. L'acquisition permet à ABB d'élargir le portefeuille de solutions de la division Installation Products.

/ATS