ABB modernise son centre d'électronique de puissance de Turgi

ABB renforce ses activités sur son principal site helvétique de Turgi, en Argovie. Le géant zurichois de l'électrotechnique entend y investir 40 millions de francs dans la modernisation du centre d'électronique de puissance.

Le projet prévoit notamment la construction d'ici 2024 d'un nouveau bâtiment d'une surface de 7000 mètres carrés, précise mardi ABB. Les nouvelles installations se destinent plus particulièrement aux activités de recherche et de développement, ainsi qu'à des surfaces de bureaux pour la division des moteurs électriques et de l'automation industrielle 'Motion and Industrial automation'.

Selon le communiqué, cet investissement doit permettra à ABB de renforcer sa position dans un certain nombre de domaines à forte croissance tout en permettant à l'entreprise d'étendre ses capacités d'innovation. Le début des travaux de construction est prévu au printemps 2021.

Sur son site de Turgi, ABB développe et fabrique notamment des convertisseurs de traction utilisés dans les systèmes d'entraînement des trains, des trolleybus et des tramways, entre autres. En tant que centre d'excellence mondial, Turgi est appelé à jouer un rôle important dans l'avancement de ces technologies.

ABB mise notamment sur la proximité entre les installations de recherche, de développement et de production, laquelle favorise l'échange d'idées et d'informations. ABB exploite le site de Turgi depuis 1967 et y emploie actuellement environ 1100 collaborateurs de sa division 'Motion and Industrial automation'.

Les locaux de 48'000 mètres carrés abritent des halles de production, des installations de recherche et de développement ainsi que des bureaux.

/ATS