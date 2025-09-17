ABB investit dans une société californienne spécialisée dans l'IA

ABB a investi par l'intermédiaire de sa division Robotics dans l'entreprise californienne LandingAI. Cette collaboration, la première de ce type, doit permettre à terme de développer des robots autonomes et polyvalents.

La plateforme LandingLens rend possible l'identification d'objets, de processus ou de défauts et leur traitement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une programmation complexe ni à une expérience pointue en IA, indique mercredi le géant zurichois de l'électrotechnique dans un communiqué.

Cela permettra à un nombre croissant d'entreprises d'automatiser leurs activités de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace. Après livraison, les clients pourront former l'IA de manière autonome à des scénarios et processus supplémentaires.

Le montant de l'investissement n'a pas été divulgué.

/ATS