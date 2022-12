ABB investit 150 millions dans une usine de robots à Shanghai

Le groupe d'ingénierie ABB a ouvert une usine de production de robots à Shanghai en Chine sur une surface de 67'000 m2, lui permettant de se renforcer dans ce secteur en forte croissance. Quelque 150 millions de dollars (presque autant en francs) y ont été investis

L'industrie des robots, marché estimé actuellement à environ 80 milliards, devrait progresser à 130 milliards de dollars en 2025 , a indiqué le groupe vendredi dans un communiqué.

L'Empire du Milieu est le plus important marché et représentait environ 51% des installations globales avec plus d'un million de robots opérationnels dans ce pays l'année dernière.

