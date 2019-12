ABB finalise la cession de deux coentreprises à Shanghai

ABB a conclu la cession de toutes ses parts dans deux coentreprises en Chine, Shanghai ABB Breakers Co. et Shanghai ABB Guangdian Electric Co., à Shanghai Guangdian Electric Group (SGEG), un partenaire dans les deux sociétés.

Les détails financiers ne sont pas dévoilés dans le communiqué paru mercredi.

ABB avait acquis 60% des parts de ces coentreprises dans le cadre de l'acquisition de GE Industrial Solutions en 2018. ABB et SGEG 'vont continuer à opérer en tant que partenaires à long terme via un accord d'approvisionnement mutuel pluriannuel'.

Tarak Mehta, président de la division Electrification d'ABB, cité dans le document, explique que la 'finalisation de ce désinvestissement réduit la complexité de l'activité Electrification en Chine et nous permet de mieux nous concentrer sur ce marché clé. Il s'agit d'un pas important dans la stratégie d'ABB de gestion active de son portefeuille'.

/ATS