ABB confirme le cadeau aux actionnaires après une cession

ABB a finalisé la cession de l'unité Réseaux électriques à Hitachi. Le japonais s'empare de 80,1% de la division pour 9,1 milliards de dollars. Le géant zurichois de l'électrotechnique versera une partie du gain tiré de l'opération aux actionnaires.

Un montant entre 7,6 et 7,8 milliards de francs sur un total de 8,62 milliards, finira ainsi dans les poches des actionnaires, indique mercredi ABB. Le groupe entend lancer un programme de rachat d'actions à hauteur de 10% du capital-actions après la publication des résultats au 2e trimestre.

Cela concerne 180 millions de titres. L'opération prendra fin à la date de la prochaine assemblée générale, le 25 mars 2021.

La cession de l'unité Réseaux électriques (Power Grids) a valorisé ces affaires à 11 milliards de dollars, pour l'intégralité de celles-ci. ABB restera actionnaire à hauteur de 19,9% au moins pendant trois ans.

Une coentreprise - Hitachi ABB - a été créée et a débuté ses activités, avec 36'000 employés et des recettes annuelles de 10 milliards de dollars. Elle est dirigée par Claudio Facchin et est présente dans 90 pays.

ABB avait annoncé la vente partielle de Power Grids à Hitachi en décembre 2018.

