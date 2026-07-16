ABB acquiert Rotork pour renforcer son offre d'automatisation

ABB veut renforcer ses activités d'automatisation. A cet effet, le géant zurichois de l'électrotechnique lance une offre d'acquisition sur le britannique Rotork, un spécialiste de solutions de régulation de débit.

Le groupe zurichois propose de verser aux actionnaires de Rotork 505 pence par action du groupe britannique. La transaction, qui nécessite encore le feu vert des propriétaires de l'entreprise d'Outre-Manche et des autorités compétentes, valorise la société à près de 5,5 milliards de dollars.

L'offre d'ABB correspond à une prime d'environ 60% par rapport au cours moyen de l'action Rotork au cours des trois derniers mois, a précisé jeudi ABB. Les actionnaires de la firme britannique fondée en 1957 ont en outre le droit de percevoir un dividende intérimaire pouvant aller jusqu'à 3 pence par action Rotork pour la période allant jusqu'au 30 juin 2026, sans que cela n'entraîne de réduction du montant offert. ABB entend financer la transaction via ses liquidités disponibles, soit 5,8 milliards de dollars au 30 juin, ainsi que des crédits bancaires existants.

ABB souligne en outre que la cession de l'activité Robotics au japonais Softbank, qui doit lui rapporter un produit net de 4,8 milliards de dollars à la clôture de la transaction au cours du second semestre 2026, viendra encore renforcer sa trésorerie.

Le conseil d'administration de Rotork a approuvé la transaction à l'unanimité et recommande à ses actionnaires de l'accepter lors de la prochaine assemblée générale, l'opération devant être finalisée durant le premier semestre 2027.

Rotork qui emploie au total 3500 collaborateurs, dont 1700 en Grande-Bretagne, occupe des positions bien établies dans le domaine des solutions de contrôle de débit et de mesure essentielles à l'exploitation. La société, qui a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de près de 1,0 milliard de dollars, la marge atteignant 24,6%, devrait contribuer aux revenus d'ABB à hauteur de 3% et améliorer immédiatement la marge opérationnelle (Ebita), précise le communiqué.

Une fois la transaction finalisée, Rotork rejoindra la division Automation d'ABB.

/ATS