ABB acquiert Aurora Motors

Le spécialiste de l'électrotechnique et de l'automation ABB a annoncé mardi la signature d'un accord pour l'achat de l'américain Aurora Motors. La transaction permettra d'améliorer l'offre de produits d'ABB et d'étendre sa présence au niveau mondial.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance rentable du secteur d'activité Motion, et elle permettra à la division NEMA Motors d'améliorer son offre de produits, d'étendre sa chaîne d'approvisionnement et d'améliorer le soutien à sa clientèle mondiale, indique mardi le groupe helvético-suédois dans un communiqué. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'exercice 2024.

Aurora Motors est un fournisseur américain de moteurs de pompes verticales d'une valeur de 4 millions de dollars, dont l'ingénierie et les activités se situent à Shanghai, en Chine, et dont le siège social et le centre de distribution se trouvent à Hayward, en Californie.

/ATS