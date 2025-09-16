A1: la jonction de Chavannes-près-Renens pourrait être abandonnée

La jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet ...
Photo: Keystone/LAURENT GILLIERON

La jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier, pourrait être abandonnée. Le Canton de Vaud a annoncé mardi que le scénario de l'abandon est à l'étude, en concertation avec les communes.

En début d'année, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était retirée du projet. Elle avait décidé de dénoncer unilatéralement la convention - liée au financement - signée en 2021 avec l'Office fédéral des routes (OFROU) et le Canton de Vaud. Les autorités de la commune considéraient que le projet allait à l'encontre des actions présentes et futures de la commune en faveur d'une mobilité responsable favorisant la marche, le vélo et les transports publics.

'Le Canton propose de mener avec les communes concernées des études complémentaires pour s'assurer qu'un renoncement à la réalisation de la jonction peut se faire sans compromettre l'accessibilité dans l'Ouest lausannois, indique le Conseil d'Etat dans un communiqué.

/ATS
 

