92 nouveaux champions suisses dans leur métier

De jeunes talents dans 92 métiers se sont mesurés jusqu'à samedi lors des championnats suisses ...
92 nouveaux champions suisses dans leur métier

92 nouveaux champions suisses dans leur métier

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

De jeunes talents dans 92 métiers se sont mesurés jusqu'à samedi lors des championnats suisses des métiers. Selon le site Internet de l'organisateur, les champions suisses ont été désignés dans diverses activités.

Entre le 17 et le 20 septembre, plus de 1000 jeunes professionnels ont montré leur savoir-faire, a confirmé SwissSkills. 150 métiers ont donc été présentés.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin a félicité les 92 gagnants: 'Vous pouvez être fiers de votre performance', a écrit le ministre de l'éducation sur la plateforme X samedi soir.

Nouvelles participations

Le métier de droguiste était présent pour la première fois lors de l'édition de cette année. Sur les douze talents qui y ont participé, Andrea Zihlmann, du canton de Soleure, a remporté la médaille d'or.

Chez les maçons, le championnat des métiers a en revanche une longue tradition. C'est en 1978 que les représentants de la profession se sont affrontés pour la première fois dans le cadre de compétitions internationales, rapporte Swiss Skills. Cette année, Robin Hollenstein, du canton de Saint-Gall, a remporté le concours dans son métier.

En participant aux championnats suisses, les jeunes talents professionnels se sont mis en avant pour des engagements internationaux. La Suisse s'est récemment distinguée lors des championnats européens des métiers. Avec onze médailles, elle a dominé la compétition.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pologne: un groupe hôtelier soutient la démographie

Pologne: un groupe hôtelier soutient la démographie

Économie    Actualisé le 20.09.2025 - 21:01

Tech: Trump impose des frais de 100'000 dollars par an pour un visa

Tech: Trump impose des frais de 100'000 dollars par an pour un visa

Économie    Actualisé le 20.09.2025 - 05:47

L'administration Trump impose de nouvelles restrictions à Harvard

L'administration Trump impose de nouvelles restrictions à Harvard

Économie    Actualisé le 20.09.2025 - 02:25

Donald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Donald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:53

Articles les plus lus

Japon: la banque centrale maintient ses taux

Japon: la banque centrale maintient ses taux

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:23

Donald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Donald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:53

L'administration Trump impose de nouvelles restrictions à Harvard

L'administration Trump impose de nouvelles restrictions à Harvard

Économie    Actualisé le 20.09.2025 - 02:25

Tech: Trump impose des frais de 100'000 dollars par an pour un visa

Tech: Trump impose des frais de 100'000 dollars par an pour un visa

Économie    Actualisé le 20.09.2025 - 05:47

Royaume-Uni: le déficit atteint un niveau record

Royaume-Uni: le déficit atteint un niveau record

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:09

Japon: la banque centrale maintient ses taux

Japon: la banque centrale maintient ses taux

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:23

Donald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Donald Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:53

L'administration Trump impose de nouvelles restrictions à Harvard

L'administration Trump impose de nouvelles restrictions à Harvard

Économie    Actualisé le 20.09.2025 - 02:25

Pimkie mise à ban en France après son alliance avec Shein

Pimkie mise à ban en France après son alliance avec Shein

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 13:53

L'Espagne révise en hausse, à 3,5%, sa croissance en 2024

L'Espagne révise en hausse, à 3,5%, sa croissance en 2024

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:01

Royaume-Uni: le déficit atteint un niveau record

Royaume-Uni: le déficit atteint un niveau record

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:09

Japon: la banque centrale maintient ses taux

Japon: la banque centrale maintient ses taux

Économie    Actualisé le 19.09.2025 - 14:23