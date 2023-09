90 millions d'économies pour la Suva grâce aux contrôles

Les contrôles de facture effectués par la Suva ont permis de détecter 250'000 erreurs et d'économiser ainsi plus de 90 millions de francs l'an dernier. Ce montant revient au final aux assurés sous la forme de primes plus basses, annonce mardi l'assureur.

La Suva a examiné en 2022 quelque 2,5 millions de factures de médecins et d'hôpitaux, en rejetant une partie non négligeable: prestations facturées deux fois, actes non assurés, erreurs de calcul ou encore facturation de prestations qui n'ont pas du tout été effectuées.

Les deux tiers (65%) des factures ont fait l'objet d'une vérification automatique, précise le numéro 1 de l'assurance-accidents en Suisse.

/ATS