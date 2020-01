34e jour de grève: la réforme des retraites transmise au parlement

Retour à la négociation: alors que le conflit sur la réforme des retraites en France en est à son 34e jour, le gouvernement reçoit à partir de mardi syndicats et patronat. On apprend le même jour que le parlement examinera le projet dès le 17 février.

L'Assemblée nationale débattra du projet contesté de réforme des retraites à partir du 17 février et durant deux semaines, en procédure accélérée, a indiqué mardi le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau, en conférence des présidents de l'Assemblée.

Le même jour s'ouvre un nouveau round de concertations étalé sur plus de deux semaines. Une première réunion au Ministère du Travail dans la matinée a été menée par le premier ministre Edouard Philippe, déterminé à mener à bien la réforme qui vise à transformer les 42 régimes de retraite existants en un seul système, universel et par points.

compromis

Lundi, le chef du gouvernement a dit qu'il était 'hors de question' de renoncer à ce principe d'universalité, lors d'une réunion du bureau exécutif de LREM, le parti présidentiel. Il a estimé que 'le compromis nécessite que chacun fasse un pas vers l'autre' et s'est montré 'optimiste sur la capacité à y arriver', a indiqué un participant.

Le compromis de la CFDT, premier syndicat du pays et le plus favorable au principe de la réforme, a déjà été accueillie lundi d'un 'banco' par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

A noter que la CGT et Force ouvrière, qui mènent la fronde, ne sont pas représentées mardi par leurs secrétaires généraux, Philippe Martinez et Yves Veyrier. Dans la foulée, une autre réunion se focalisera sur la pénibilité et l'emploi des seniors, et d'autres suivront jusqu'à la semaine du 13 janvier.

Record de longévité

La mobilisation contre la réforme des retraites en France est entrée samedi dans son deuxième mois, une durée inégalée qui a dépassé le précédent record de 28 jours consécutifs, établi en 1986-87. L'opposition au projet gouvernemental se traduit, depuis le 5 décembre, par une grève qui perturbe principalement la circulation des trains en France et les transports publics (trains de banlieue, métro, bus, tramway) en région parisienne, entraînant de nombreuses difficultés pour les usagers.

Des concessions ont déjà été faites par l'exécutif à de nombreux corps de métier, comme les policiers, les danseurs de l'Opéra, les marins, les pilotes... Mais le gouvernement a jusqu'alors échoué à faire cesser la grève illimitée à la RATP (la régie des transports parisiens) comme à la compagnie ferroviaire SNCF.

Manifestations

Le conflit qui a occasionné 600 millions d'euros de manque à gagner pour le groupe ferroviaire selon son PDG Jean-Pierre Farandou, se poursuit mardi. La circulation des trains restera 'perturbée', avec 3 TGV (train à grande vitesse) sur 4, mais seulement un train régional parisien sur deux en circulation. Aucune ligne de métro ne sera totalement fermée mais le service sera loin d'être complet.

Après avoir maintenu le mouvement pendant les fêtes de fin d'année, les syndicats hostiles à la réforme dans son ensemble (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU) organisent deux nouvelles journées de manifestations et de grèves jeudi et samedi. La mobilisation se poursuit également dans d'autres secteurs que les transports, en particulier dans les raffineries.

Avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres dans la semaine du 20 janvier, le gouvernement espère convaincre la CFDT, favorable au principe d'un système universel mais qui réclame le retrait de l''âge pivot' à 64 ans, en dessous duquel il est impossible de partir avec une retraite à taux plein.

Pour éviter cet 'âge pivot', Laurent Berger, le patron de la CFDT, a plaidé pour l'organisation d'une 'conférence de financement' sur les retraites 'jusqu'à fin juillet'. Une 'très bonne proposition', a applaudi Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.

/ATS