3,4 milliards pour les transports publics régionaux

Le Conseil fédéral entend cofinancer les transports publics régionaux à hauteur de près de 3,4 milliards de francs pour les années 2026 à 2028. Il appartient désormais au Parlement de se prononcer sur le crédit d'engagement.

Les transports publics régionaux comprennent les RER et les bus desservant les agglomérations et les régions environnantes, mais aussi certaines liaisons par câble et par bateau. 2,5 millions de personnes se déplacent chaque jour en transports publics, écrit le Conseil fédéral mercredi dans son message au Parlement.

Les recettes provenant de la vente des billets et des abonnements ne couvrent qu'environ la moitié des coûts. Les coûts non couverts sont pris en charge par la Confédération et les cantons. Les 3,4 milliards de francs que le Conseil fédéral propose d'allouer pour les trois prochaines années représentent une augmentation de 2,3% par rapport au crédit d'engagement décidé par le Parlement en 2021.

/ATS