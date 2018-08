27 millions de francs de dégâts déclarés après deux mois

La facture des intempéries qui se sont abattues sur Lausanne dans la nuit du 11 au 12 juin a pris l'ascenseur: l'orage a provoqué pour 27 millions de francs de dégâts à ce jour, a indiqué lundi l'ECA, revenant sur un article du Matin Dimanche.

Plus de 3500 demandes d'indemnités sont déjà parvenues à l'Etablissement cantonal vaudois d'assurance (ECA), a déclaré à Keystone-ATS Rafael Stuker, responsable communication de l'ECA. Elles nous parviennent en général rapidement après un événement. On ne devrait plus en recevoir beaucoup de nouvelles, a-t-il ajouté.

Parmi ces 3500, 2500 demandes ont trait au territoire de la commune de Lausanne. Le gros concerne des inondations de sous-sol, de surfaces commerciales, des stocks de marchandises abîmés, des ascenseurs. Tout ce qui était sur le passage de l'eau, note M. Stuker.

Dans un premier temps, les dégâts avaient été estimés à 10 millions de francs. Le responsable a également confirmé que l'événement qui a causé le plus de ravages ces dix dernières années dans le canton était la grêle du 20 juin 2013. Le montant des dégâts avait atteint 110 millions et le nombre de dossiers s'était élevé à 12'000.

/ATS