Les travailleurs suisses souffrent d'épuisement émotionnel

Les travailleurs suisses sont de plus en plus épuisés émotionnellement après le travail. Ils ...
Les travailleurs suisses souffrent d'épuisement émotionnel

Les travailleurs suisses souffrent d'épuisement émotionnel

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les travailleurs suisses sont de plus en plus épuisés émotionnellement après le travail. Ils ont aussi de plus en plus de mal à s'en déconnecter, montre le 'Baromètre Conditions de travail' publié jeudi sur mandat de la faîtière des syndicats Travail.Suisse.

Un baromètre est effectué chaque année par Travail.Suisse et la Haute école spécialisée bernoise. Pour l'édition 2025, 1422 personnes ont été interrogées dans toute la Suisse.

Quatre personnes interrogées sur dix se sentent régulièrement épuisées à la fin de leur journée de travail. Plus du quart d'entre elles indiquent devoir être joignables en dehors des heures de travail, ce qui rend la récupération encore plus difficile.

Environ un tiers des sondés disent n'avoir pas assez de temps pour se reposer. Un cinquième d'entre eux estiment même qu'il est presque impossible de concilier vie professionnelle et vie privée.

Dans le même temps, 82,6% des personnes interrogées se sont dites satisfaites de leur travail - une légère augmentation par rapport à 2024.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le fort recul des exportations horlogères aux USA se poursuit

Le fort recul des exportations horlogères aux USA se poursuit

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 09:35

Le commerce extérieur suisse atone en octobre

Le commerce extérieur suisse atone en octobre

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 08:53

Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 08:03

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 07:57

Articles les plus lus

Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Sika rachète la société saoudienne Gulf Seal

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 07:49

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Novartis étend mais modère ses visées de croissance à moyen-terme

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 07:57

Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Enquête de la Comco sur le génie civil et le bâtiment dans le Jura

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 08:03

Le commerce extérieur suisse atone en octobre

Le commerce extérieur suisse atone en octobre

Économie    Actualisé le 20.11.2025 - 08:53