Le nombre de nuitées hôtelières progresse encore en août

Le nombre de nuitées hôtelières a augmenté en août, selon une seconde estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi. Cette progression suit celle du mois de juillet et confirme la tendance haussière depuis le début de l'année.

En comparaison annuelle, le nombre de nuitées a avancé de 3,3% au cours du mois sous revue, rapporte un communiqué. La progression était attendue à 2,3% dans une première estimation publiée mi-septembre.

Cette évolution est attribuée essentiellement à l'afflux de visiteurs étrangers (+6,2%), notamment en provenance de Chine et des Etats-Unis. Le nombre de visiteurs autochtones a en revanche reculé (-0,2%).

Depuis le début de l'année, l'hôtellerie suisse a enregistré 25,3 millions de nuitées, en hausse de 1,6%. Le record de 42,8 millions, atteint l'année dernière, semble être en bonne voie.

L'OFS publiera les données définitives le 3 octobre.

