Temu ouvre sa plateforme aux commerces suisses

Les commerces suisses pourront dès lundi vendre et expédier des produits à leurs clients en Suisse via Temu. La plateforme chinoise leur a ouvert un canal de vente dans le cadre de son programme international de proximité.

Parallèlement, les Suisses auront accès à des produits locaux adaptés à leurs besoins et préférences et pourront bénéficier de livraisons plus rapides, indique le portail dans un communiqué. Dans un premier temps, les commerçants suisses pourront vendre et expédier des produits en Suisse via Temu. Ils pourront ensuite étendre leurs services à d'autres marchés.

Temu prévoit qu'à l'avenir, jusqu'à 80% des ventes sur sa plateforme en Europe seront réalisées par des vendeurs et des centres de distribution locaux.

Depuis son lancement en Suisse en avril 2023, Temu est devenue l'une des dix premières plateformes de commerce en ligne du pays, selon le rapport Carpathia E-Commerce 2025.

