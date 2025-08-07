Le Conseil fédéral garde espoir d'infléchir la décision américaine

Le Conseil fédéral garde l'espoir de 'faire diminuer au plus vite' les droits de douane de 39% appliqués par les Etats-Unis. 'Il est déterminé à poursuivre les discussions.'

Le Conseil fédéral a 'pris connaissance du fait que les droits de douane additionnels de 39% s’appliquent aux produits en provenance de Suisse entrant aux États-Unis, a-t-il annoncé, au lendemain du voyage 'de la dernière chance' de la présidente Karin Keller-Sutter et du ministre de l'Economie Guy Parmelin à Washington.

Le gouvernement veut poursuivre les discussions, 'afin de faire diminuer au plus vite ces droits de douane additionnels'. Il reste en contact avec les autorités américaines et avec les branches concernées.

Le Conseil fédéral est favorable à l'extension à 24 mois des indemnités pour chômage partiel.

'Il était clair pour nous que Donald Trump, à court terme, n'allait pas changer sa décision. Il faut plus de temps pour trouver une solution', a dit Mme Keller-Sutter.

/ATS