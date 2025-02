Les partis ont dépensé 18 millions en vue des votations de novembre

Les partis ont déboursé environ 18,4 millions de francs pour les campagnes en vue des votations du 24 novembre. Les budgets définitifs sont 29% plus élevés qu'annoncé avant le scrutin, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances.

Les partisans de l'extension des autoroutes n'ont pas lésiné sur les moyens. Leur budget se monte à 5,22 millions de francs, dont 4 pour le comité "oui pour assurer le futur des routes nationales".

Les opposants au projet, menés par l'Association transports et environnement (ATE), ont déboursé 4,51 millions, dont 3 millions pour l'ATE. Actif-TrafiC a déboursé un peu moins d'un million. Les autres fonds ont été apportés par Greenpeace Suisse, les Vert-e-s et le PS. Le peuple leur a donné raison en refusant le projet par 52,7%.

Les campagnes pour les trois autres objets ont nécessité nettement moins de moyens. Les partisans du financement uniforme des soins (EFAS) ont dépensé 2,12 millions. Et les syndicats à l'origine du référendum seulement 570'000 francs. Tous les cantons romands ont suivi les syndicats et refusé la réforme. Mais cela n'a pas suffi à faire pencher la balance.

Les deux objets liés au droit de bail ont coûté au total 6 millions. Les partisans ont déboursé 1,78 million par objet. Et les opposants 1,22 million par objet. Le peuple a refusé de toucher au droit du bail.

Près de 50 millions engagés en 2024

Sur les onze votations de l'année 2024, les partis et les mouvements ont engagés 47,8 millions de francs dans leurs campagnes respectives. La plus chère a été celle des partisans de l'extension des autoroutes, avec 5,2 millions de francs. Les opposants ont engagé 4,5 millions; et ils ont gagné la votation.

Pour soutenir la loi sur l'électricité, votée en septembre en même temps que les autoroutes, le camp bourgeois déboursé 4,4 millions de francs. La gauche a elle engagé de grands moyens pour faire accepter la 13e rente AVS en mars dernier (4 millions). Elle avait remporté la bataille haut la main.

Les partis et les mouvements ont moins dépensé pour les objets liés aux coûts de la santé. Le financement unique des prestations de santé a coûté 2,1 millions aux partisans, et 600'000 francs aux opposants. Pour les initiatives du PS et du Centre pour freiner les coûts de la santé 3,5 millions ont été déboursés au total.

L'initiative contre la vaccination obligatoire est la campagne qui a coûté le moins cher. Les partisans ont déclaré des montants de 100'000 francs. Les opposants n'ont rien annoncé au Contrôle fédéral des finances.

Pour rappel, seules les campagnes dont les coûts dépassent 50'000 francs doivent obligatoirement être déclarées.

/ATS